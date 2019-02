ΗΠΑ: Στη Φλόριντα για γκολφ ο Ντόναλντ Τραμπ

Αφού διαμαρτυρήθηκε εντόνως κατά τη διάρκεια του shutdown ότι δεν κατάφερε να επισκεφθεί τη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετέβη εκεί για αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου επιδόθηκε στην αγαπημένη του ασχολία, το γκολφ.

Στο πλευρό του είχε δύο από τους θρύλους του αθλήματος, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος και για του λόγου το αληθές ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανήρτησε σήμερα στο Twitter μια φωτογραφία του μαζί με τον Τάιγκερ Γουντς και τον Τζακ Νικλάους.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e