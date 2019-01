Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Κίνα μέχρι να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι

Την αισιοδοξία του για την πορεία των εμπορικών συνομιλιών των ΗΠΑ με την Κίνα εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο twitter, αν και ξεκαθάρισε ότι τελική συμφωνία δεν θα υπάρξει μέχρι να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

"Οι κορυφαίοι εμπορικοί διαπραγματευτές της Κίνας είναι στις ΗΠΑ και πραγματοποιούν συναντήσεις με τους αντιπροσώπους μας", αναφέρει ο Τραμπ και προσθέτει: "Οι συναντήσεις πάνε καλά με καλή πρόθεση και πνεύμα και από τις δύο πλευρές. Η Κίνα δεν θέλει αύξηση των δασμών και νιώθει ότι θα τα πάνε πολύ καλύτερα εάν κάνουν μια συμφωνία. Έχουν δίκιο".

Αναφέρει ακόμη ότι θα συναντήσει "τους κορυφαίους ηγέτες τους και αντιπροσώπους σήμερα στο Οβάλ Γραφείο. Δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία μέχρι να συναντηθώ με τον φίλο πρόεδρο Σι στο εγγύς μέλλον για να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε μερικά από τα πιο παλιά και πιο δύσκολα θέματα. Πολύ περιεκτική συναλλαγή".

China’s top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be......