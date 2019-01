Αιχμές Τουρκίας κατά Ελλάδας για τους "οκτώ", λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα

Αιχμές κατά της Ελλάδας, αλλά και κατά άλλων χωρών που δεν εκδίδουν στην Τουρκία υπόπτους ως "μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων" αφήνει, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη, υπό την προεδρία του αρχηγού του κράτους, Ταγίπ Ερντογάν.

Η αιχμή περιλαμβάνει και το ζήτημα των οκτώ Τούρκων πρώην στρατιωτικών, τους οποίους η Άγκυρα κατηγορεί για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 και για συμμετοχή στο δίκτυο του Τούρκου ισλαμιστή ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν και έρχεται λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία.

Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει κλείσει το ζήτημα στο ανώτατο επίπεδο, αρνούμενη να εκδώσει τους οκτώ στην Τουρκία, επικαλούμενη κίνδυνο για την ασφάλειά τους και το για το εάν θα έχουν δίκαιη δίκη.

Στην ανακοίνωση μετά την πεντάωρη συνεδρίαση, το συμβούλιο ανέφερε ότι η Τουρκία θα διατηρήσει τη θέση της σχετικά με το καθεστώς της επαρχίας Ιντλίμπ της Συρίας, τελευταίο προπύργιο της συριακής αντιπολίτευσης.

Το συμβούλιο χαρακτήρισε "απαράδεκτο" το γεγονός ότι πολλές χώρες "αποφεύγουν συστηματικά" την έκδοση στην Τουρκία "μελών τρομοκρατικών οργανώσεων".

Earlier in January, the Turkish justice minister said that Turkey will take all legal actions for the extradition of Fetullah Terrorist Organization (FETO) leader Fetullah Gulen from the U.S.

FETO and its leader Gulen orchestrated the defeated coup of July 15, 2016 in Turkey, which left 251 people martyred and nearly 2,200 injured.

Ankara also accuses FETO of being behind a long-running campaign to overthrow the state through the infiltration of Turkish institutions, including the military, police and the judiciary.