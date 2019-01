Τραμπ: Οι μυστικές υπηρεσίες είναι "αφελείς"

Για "αφέλεια" και "παθητικότητα", ιδίως απέναντι στο Ιράν, κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, αφού οι επικεφαλής τους αμφισβήτησαν χθες τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Λευκός Οίκος.

"Οι άνθρωποι των (υπηρεσιών) Πληροφοριών δείχνουν υπερβολικά παθητικοί και αφελείς σε ό,τι αφορά τους κινδύνους του Ιράν. Κάνουν λάθος!" , ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....