ΗΠΑ: Ακυρώνουν την προγραμματισμένη συνάντηση με την Κίνα για το εμπόριο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:30

Ο Λευκός Οίκος ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με την αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Κινέζων αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το CNBC.

Η συζήτηση για το εμπόριο δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς, όπως αναφέρουν πηγές, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με την επιβολή των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ θα πραγματοποιούσε αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με δύο υφυπουργούς της κινεζικής κυβέρνησης σε μια νέα προσπάθεια να επιλυθούν οι διαφορές πριν την προθεσμίας της 1ης Μαρτίου, όταν λήγει η περίοδος ανακωχής των 90 ημερών που συμφώνησαν οι ηγέτες των δύο χωρών στη σύνοδο της G20 στο τέλος του 2018.

Εάν το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επαναφέρει τους δασμούς σε σχεδόν τις μισές κινεζικές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε στο CNBC ότι "η ομάδα παραμένει σε επαφή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον αντιπρόεδρο Λίου Χε στο τέλος του μήνα".

Μία πηγή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, ωστόσο η ακύρωση των προσωπικών συναντήσεων δείχνει ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει δύσκολη. Η Κίνα έχει προσφερθεί να αυξήσει τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ για μια περίοδο έξι ετών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, αν και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία.

Η ακύρωση των συναντήσεων ακολουθεί την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα μέσω Twitter να "σταματήσει να παίζει" και να "κάνει επιτέλους μια πραγματική συμφωνία".

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!