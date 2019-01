Τσαβούσογλου σε Μογκερίνι: Προτεραιότητα στα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, σε δεύτερη μοίρα η ειρήνη

Η Τουρκία αναγνωρίζει τη δυνητική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά θα συνεχίσει να κάνει ό,τι θεωρεί αναγκαίο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων (όπως η ίδια τα ερμηνεύει), σε σχέση με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της κυπριακής εφημερίδας "Φιλελεύθερος", η πατρότητα της απροκάλυπτης απειλής ανήκει στον ΥΠΕΞ της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ "εισπράκτορες" ήταν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και ο Επίτροπος διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν, ενώπιον των οποίων ο πολιτικός προϊστάμενος της τουρκικής διπλωματίας δεν είχε κανένα πρόβλημα να καταστήσει σαφή την πρόθεση της Άγκυρας να κάνει αυτό που θεωρεί αναγκαίο, με πρόσχημα να κατοχυρώσει "τα δικαιώματα και των δύο κοινοτήτων", στην Κύπρο. Αναγνωρίζοντας, όπως είπε κατά πρόσωπο στους αξιωματούχους της Ε.Ε., "τη δυνητική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή", την οποία προφανώς η Άγκυρα λογαριάζει λιγότερο από τα δικαιώματα των Τ/κ που προσχηματικά εγείρει...

Την τουρκική θέση κατέγραψε η ίδια η Φεντερίκα Μογκερίνι στο πλαίσιο επιστολής, την οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο "Φ". Στην επιστολή, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου, η κ. Μογκερίνι ενημερώνει ευρωπαίο αξιωματούχο για τη πρόσφατη συνάντησή της με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αναφέρει ότι στη συνάντηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, του επεσήμανε ότι "η κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού από όλους".

Σύμφωνα με την επιστολή της κ. Μογκερίνι, ο κ. Τσαβούσογλου απάντησε ως εξής επί του συγκεκριμένου ζητήματος: "Σε σχέση με τις γεωτρήσεις, η Τουρκία αναγνωρίζει τη δυνητική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή, αλλά συνεχίζει να επιθυμεί να δει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των δύο κοινοτήτων (In terms of drillings in the eastern Mediterranean, Turkey recognised the potential threat to peace and stability in the region, but would continue to want to see the rights of both communities protected)". Με άλλα λόγια, ο κ. Τσαβούσογλου κατέστησε σαφές προς την κ. Μογκερίνι και τον κ. Χαν, ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Τουρκοκυπριακής κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα και ότι θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, αν και αντιλαμβάνεται την ενδεχόμενη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή, που προφανώς περνούν σε δεύτερη μοίρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

