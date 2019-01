Τσαβούσογλου: Η Τουρκία αναγνωρίζει τη "Μακεδονία" με τη συνταγματική της ονομασία

Με θερμά λόγια για τις σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Τουρκία εύχεται χωρίς άλλη καθυστέρηση να δει την ΠΓΔΜ να καθίσταται το 30ο μέλος του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε όπως μεταδίδει η "Καθημερινή", ότι η χώρα του αναγνωρίζει τη "Μακεδονία" υπό το συνταγματικό της όνομα κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ.

"Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με τη 'Μακεδονία', που χρονολογείται εδώ και πολλούς αιώνες, και έχουμε ισχυρούς δεσμούς ασχέτως των πολιτικών σχέσεων. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι οι πολιτικές μας σχέσεις είναι τέλειες αυτές τις ημέρες, είπε και πρόσθεσε: "Η Τουρκία αναγνωρίζει την 'Μακεδονία' υπό το συνταγματικό της όνομα".

Ο κ. Τσαβούσογλου χαρακτήρισε σημαντική για όλα τα Βαλκάνια "τη σταθερότητα της 'Μακεδονίας' καθώς η Τουρκία, η Αλβανία, η Σερβία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και εμείς έχουμε πολύ καλές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβουνίου. Και αυτό επειδή η Τουρκία δίνει σημασία στη σταθερότητα της περιοχής και παρέχει στήριξη για οικονομική ανάπτυξη".

Discussed #Turkey-#Macedonia relations and regional issues w/ FM @Dimitrov_Nikola. We wish to welcome Macedonia in #NATO as our 30th Ally without further delay. @MFA_Macedonia pic.twitter.com/FB1AwckmSh