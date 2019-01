Brexit: Μεγάλη ήττα της συμφωνίας Μέι στη Βουλή - 432 κατά, 202 υπέρ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.15

Η Βουλή των Κοινοτήτων, κάτω και ισχυρότερο σώμα του βρετανικού κοινοβουλίου, απέρριψε με τεράστια πλειοψηφία τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Σε σύνολο 650 βουλετών, 432 ψήφισαν κατά της συμφωνίας, ενώ 202 ψήφισαν υπέρ.

Tο αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια μεγάλη ήττα για την πρωθυπουργό του ΗΒ και ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Τερέζα Μέι, καθώς περισσότεροι από 100 (συγκεκριμένα 118) βουλευτές του κόμματός της αψήφησαν τις εκκλήσεις της και καταψήφισαν τη συμφωνία, ενώ μόλις τρεις βουλευτές των Εργατικών αντιτάχθηκαν στην κομματική γραμμή και ψήφισαν υπέρ. Τα περιθώρια γίνονται πλέον ασφυκτικά, καθώς το Ην. Βασίλειο - με τα σημερινά δεδομένα - είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα, Τζέρεμι Κόρμπιν, υπέβαλε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η οποία και θα συζητηθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων αύριο Τετάρτη.

Το δεξιό φιλοαγγλικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας, που στηρίζει με ψήφο ανοχής την κυβέρνηση του Συντηρητικού Κόμματος της Τ. Μέι, σύμφωνα με το BBC, θα στηρίξει την Μέι έναντι της πρότασης μομφής των Εργατικών, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι βουλευτές του καταψήφισαν τη συμφωνία που έφερε στο κοινοβούλιο η Βρετανή πρωθυπουργός.

Εάν η πρόταση μομφής των κεντροαριστερών Εργατικών υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των βουλετών, οι Συντηρητικοί ή όποιο άλλο κόμμα μπορέσει να εξασφαλίσει συμμαχίες στο κοινοβούλιο έχουν 14 ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης και την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Σε διαφορετική περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, γεγονός που σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στην ημερομηνία του Brexit.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας και αρχηγός του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP), τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στη βρετανική κάτω Βουλή, κάλεσε την πρωθυπουργό να σταματήσει τη διαδικασία του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας (για αποχώρηση από την ΕΕ), καλώντας σε δεύτερο δημοψήφισμα. Σημείωσε δε ότι οι ψηφοφόροι στη Σκωτία είχαν ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην ΕΕ και δεν πρέπει να βρεθούν εκτός της Ένωσης παρά την θέλησή τους.

Historic defeat for the PM and it has been obvious for months that it was coming. Enough time has been wasted. It is time to stop the Article 50 clock and put this issue back to electorate. Scotland voted to remain in the EU and we should not be dragged out against our will.