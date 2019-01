Ισχυρή έκρηξη σε αρτοποιείο στο κέντρο του Παρισιού - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:50

Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα αρτοποιείο της γαλλικής πρωτεύουσας (Boulangerie Patisserie), και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στα παρακείμενα κτίρια. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για διαρροή υγραερίου.

Just heard a huge explosion and shattering glass in paris #acteIX #GiletsJaunes