Τραμπ: Οι συζητήσεις για το εμπόριο με την Κίνα "εξελίσσονται πολύ καλά"

Οι συζητήσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κίνας στο Πεκίνο, για τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, "πηγαίνουν πολύ καλά", διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, με ένα μήνυμά του στο Twitter.

Talks with China are going very well!