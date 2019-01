ΗΠΑ: Τρεις νεκροί πυροβολισμούς κοντά στο Λος Άντζελες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:43

Η αστυνομία της πόλης Τόρανς στην Καλιφόρνια επιβεβαίωσε μαρτυρίες που ήθελαν να πέφτουν πολλοί πυροβολισμοί σε αίθουσα μπόουλινγκ. Μέχρι στιγμής οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και για τέσσερα άτομα που έχουν τραυματιστεί.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών του περιστατικού, ενώ η αστυνομία της πόλης συνέστησε στους κατοίκους να μην πλησιάζουν στην αίθουσα Gable House Bowl όπου, όπως διευκρίνισε, "έπεσαν πυροβολισμοί".

Με μήνυμα της στο Twitter η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει την ύπαρξη θυμάτων και καλεί τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.