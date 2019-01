ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Λος Άντζελες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:56

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν κατά τη χθεσινή νύκτα στη διάρκεια επίθεσης με πυρά σε αίθουσα μπόουλινγκ κοντά στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Καλιφόρνιας.

Όλα τα θύματα είναι άνδρες, επεσήμανε ο μοίραρχος Ρόναλντ Χάρις της αστυνομίας του Τόρανς, πόλης που κείται 30 χλμ νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Ο θάνατος των τριών διαπιστώθηκε επί τόπου, ενώ δύο από τους τραυματίες έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο ίδιος. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, τοπική ώρα, για πυροβολισμούς στην αίθουσα Gable House Bowl.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η εφημερίδα Los Angeles Times, λίγο προτού σημειωθούν οι πυροβολισμοί ξέσπασε στην αίθουσα "μία μεγάλη φιλονικία".

Σε tweet που ανάρτησε η αστυνομία του Τόρανς μετά τα μεσάνυχτα τόνιζε πως "υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς με πολλά θύματα να κείτονται στο έδαφος" και ζητούσε από τους κατοίκους "να παραμείνουν μακριά από τη ζώνη".

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.