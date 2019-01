Με μια προκλητική ανάρτηση ευχήθηκε Χρόνια Πολλά ο Ντόναλντ Τραμπ

Τηρώντας την παράδοση των τελευταίων ετών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με μια "προκλητική" ανάρτηση στο Twitter, απευθυνόμενος στους πολέμιούς του που, όπως υποστηρίζει, πάσχουν από "το διανοητικό σύνδρομο Τραμπ".

"Καλή χρονιά σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μνησίκακων και των Fake News", έγραψε ο πολυεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σε ένα μήνυμα γραμμένα αποκλειστικά με κεφαλαίους χαρακτήρες. "Το 2019 θα είναι μια φανταστική χρονιά για όλους εκείνους που δεν πάσχουν από το διανοητικό σύνδρομο Τραμπ. Όσο για τους άλλους: ηρεμήστε, απολαύστε το ταξίδι, συμβαίνουν πολλά φανταστικά πράγματα στη χώρα μας", συνέχισε.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!