ΗΠΑ-ενδιάμεσες εκλογές: Φόβοι για προσπάθειες παρεμπόδισης ψηφοφόρων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα

Ο Κλεμέντε Τόρες ασκούσε με υπερηφάνεια το εκλογικό του δικαίωμα αυτοπροσώπως στο μοναδικό εκλογικό τμήμα του Ντοτζ Σίτι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ από τότε που πήρε την αμερικανική υπηκοότητα πριν από 20 χρόνια.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Όταν Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν τον Σεπτέμβριο ότι θα μεταφέρουν το μοναδικό εκλογικό τμήμα της, στην πλειονότητά της, ισπανόφωνης αυτής πόλης σε απομακρυσμένο σημείο έξω από τα όρια της πόλης, πέρα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και μακριά από τις γραμμές των λεωφορείων, ο Τόρες αποφάσισε να ψηφίσει ηλεκτρονικά.

"Ήθελα να είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσω να ψηφίσω", δήλωσε ο 57χρονος, ο οποίος εργάζεται σε εργοστάσιο συσκευασίας κρέατος σε αυτήν την πόλη στο δυτικό Κάνσας, η οποία είναι περισσότερο γνωστή από την ιστορία της ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Άγριας Δύσης. "Δεν ήθελα να το ρισκάρω", πρόσθεσε.

Ο Τόρες και άλλοι ψηφοφόροι που ρώτησε το Reuters δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι η άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος θα είναι πιο δύσκολη στη νέα αυτή τοποθεσία. Ορισμένοι εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά την επίσημη εξήγηση: ότι κατασκευαστικά έργα θα εμποδίσουν την πρόσβαση στο συνηθισμένο εκλογικό τμήμα.

Η κίνηση αυτή μεταφοράς του εκλογικού τμήματος προκάλεσε κατακραυγή από οργανώσεις προάσπισης του δικαιώματος στην ψήφο, οι οποίες δηλώνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να περιορίσουν τις ψήφους της ισπανόφωνης κοινότητας. Η κρατική Ένωση Αμερικανικών Πολιτικών Ελευθεριών προσέφυγε στα δικαστήρια με αίτημα να αναγκάσουν την Ντοτζ Σίτι να ανοίξει άλλο εκλογικό τμήμα. Οι Δημοκρατικοί κινητοποιούνται για την ενοικίαση οχημάτων, την συγκέντρωση εθελοντών για να μεταφέρουν με τα αυτοκίνητά τους ανθρώπους στο εκλογικό τμήμα και την δημιουργία γραμμής βοήθειας στην οποία να μπορούν οι ψηφοφόροι να αναζητήσουν κάποιον που θα μπορεί να τους μεταφέρει.

Το Κάνσας είναι μόνον ένα από τα μέτωπα σε έναν ευρύ αγώνα που δίνεται σε πανεθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος που υιοθέτησαν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι ήταν απαραίτητοι για να καταπολεμηθεί η νοθεία.

Δημοκρατικοί και ομάδες άσκησης πίεσης αγωνίζονται σε δικαστικές αίθουσες και επιτόπου για να αντισταθούν στις προσπάθειες για ένα, όπως λένε, στημένο παιχνίδι κατά των ψηφοφόρων των μειονοτήτων, οι οποίοι είναι πιθανόν να υποστηρίξουν τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της ερχόμενης Τρίτης, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Η δημόσια διαμάχη όσον αφορά τα εθνικά δικαιώματα ψήφου, η οποία εντάθηκε μετά την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο τμημάτων του Εκλογικού Νόμου το 2013, είναι ιδιαίτερα έντονη φέτος σε Πολιτείες στις οποίες αναμένεται ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις θα είναι στήθος με στήθος και διακυβεύονται πολλά, όπως το Κάνσας, η Τζόρτζια, η Βόρεια Ντακότα και το Τενεσί.

"Γίνονται πολλά ζοφερά πράγματα, αλλά οι άνθρωποι είναι σε εγρήγορση και πολύ δεσμευμένοι στην προσπάθεια να πολεμήσουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού", σημείωσε ο Λία Άντε, αναπληρωτής διευθυντής προσφυγών στην National Association for the Advancement of Colored People's Legal Defense and Educational Fund.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ