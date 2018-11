Συνεχίζονται οι συγχωνεύσεις στο τραπεζικό σύστημα του Αμπού Ντάμπι

Η συγχώνευση τριών κρατικών τραπεζικών ιδρυμάτων του Αμπού Ντάμπι θα δημιουργήσει δύο νέες τράπεζες, σύμφωνα με πρόσωπα που έχει γνώση του ζητήματος, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με τα σχέδια που βρίσκονται επί τάπητος, η Abu Dhabi Commercial Bank PJSC θα εξαγοράσει την Union National Bank PJSC, δημιουργώντας μια ενιαία τράπεζα. Τα τμήματα ισλαμικής τραπεζικής των ADCB και UNB θα συγχωνευθούν και το νέο σχήμα θα αποκτήσει και την ιδιωτική Al Hilal Bank, με βάση τις πηγές του Bloomberg.

Το εμιράτο, του οποίου οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες συγχωνεύτηκαν μέσα στο 2017 δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μέση Ανατολή, σχεδιάζει τη δημιουργία μητρικής εταιρείας για τη γενική διαχείριση των νέων ιδρυμάτων, τα οποία θα λειτουργούν όμως ως δύο διακριτές οντότητες.

Η συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα του Αμπού Ντάμπι είχε ξεκινήσει την περίοδο της μεγάλης πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Οι National Bank of Abu Dhabi και First Gulf Bank συγχωνεύθηκαν πέρσι δημιουργώντας την First Abu Dhabi Bank PJSC. Μια συγχώνευση μεταξύ των Mubadala και Abu Dhabi Investment Council τον Μάρτιο δημιούργησε ένα ενιαίο κρατικό επενδυτικό ταμείο με περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 220 δισ. δολαρίων.