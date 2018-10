Επίθεση Τραμπ κατά του Ρεπουμπλικανού προέδρου της Βουλής για την υπηκοότητα στα παιδιά μεταναστών

Επίθεση κατά του τρίτου τη τάξει πολιτειακού παράγοντα των ΗΠΑ, του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικανού Πολ Ράιαν, εξαπέλυσε ο (επίσης Ρεπουμπλικανός) πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη διαφωνία του πρώτου ότι ο επικεφαλής του κράτους έχει δικαίωμα να καταργήσει με εκτελεστικό διάταγμα το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος να λαμβάνουν αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.

Paul Ryan should be focusing on holding the Majority rather than giving his opinions on Birthright Citizenship, something he knows nothing about! Our new Republican Majority will work on this, Closing the Immigration Loopholes and Securing our Border!