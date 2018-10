Η Fed προτείνει άμβλυνση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις μη συστημικές αμερικανικές τράπεζες

Το δ.σ. της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Federal Reserve, προτείνει την άμβλυνση των ρυθμιστικών κανόνων για τις αμερικανικές τράπεζες των οποίων το μέγεθος δεν συνιστά συστημικό κίνδυνο - σε ένα βήμα που έχει σαν στόχο τον περιορισμό του "δρακόντειου" ρυθμιστικού πλαισίου μόνον στους "γίγαντες" του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ανταποκρινόμενη στη νέα νομοθεσία η οποία καλεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να κάνουν πιο ευέλικτο το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μη εισηγμένες στη Wall Street αμερικανικές τράπεζες, οι επικεφαλής των πολιτειακών παραρτημάτων της Fed, που αποτελούν και το δ.σ. της, ψήφισαν την Τετάρτη τη σχετική πρόταση, η οποία έχει ως στόχο να διαχωρίσει τους τραπεζικούς κολοσσούς από τις μικρότερες, περιφερειακού χαρακτήρα τράπεζες, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με την πρόταση, τραπεζικά ιδρύματα όπως οι U.S. Bancorp, Capital One Financial Corp. και PNC Financial Services Group δεν θα υπόκεινται στους πλέον αυστηρούς κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας στους οποίους θα συνεχίσουν να υπόκειται τα σημαντικά - από συστημική άπόψη - ιδρύματα.

"Οι προτάσεις αφορούν λιγότερο σκληρές απαιτήσεις από επιχειρήσεις που δημιουργούν μικρότερο κίνδυνο, διατηρώντας ταυτόχρονα τους απαράβατους κανόνες για όσους αποτελούν δυνητικά μεγάλο κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και την οικονομία μας", ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell.

Η αναδιάρθρωση από πλευράς Fed, η οποία θα εκδοθεί από κοινού με ομοσπονδιακές υπηρεσίες αρμόδιες για το νόμισμα και την ασφάλεια των καταθέσεων, θα "μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης" για τα μεσαίου μεγέθους ιδρύματα. Οι απαιτήσεις για ρευστότητα μειώνονται κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αναμένεται να μειωθεί και το κόστος συμμόρφωσης, σύμφωνα με σημείωμα της Fed.

Στο νέο σύστημα, οι τράπεζες θα αξιολογούνται όχι μόνο ως προς τα συνολικά περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά και ως προς την εξάρτησή τους από την πιο επικίνδυνη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, την κλίμακα των ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού και την έκταση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν εκτός ΗΠΑ.