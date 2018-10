Αγγλία - Συντριβή ελικοπτέρου: Νεκρός ο ιδιοκτήτης της Λέστερ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:13

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα της Λέστερ με τη Γουέστ Χαμ το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης των "αλεπούδων", Vichai Srivaddhanaprabha, συνετρίβη υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο του King Power Stadium.

Σύμφωνα με το Reuters ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha καθώς και άλλα τέσσερα άτομα επέβαιναν στην μοιραία πτήση. Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι άλλοι επιβαίνοντες ήταν μια κόρη του Ταϊλανδού δισεκατομμυριούχου, δύο πιλότοι και ένα ακόμη άτομο του οποίου η ταυτότητα ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί. Oι αιτίες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες.

Video footage shows the current scene at the King Power Stadium in #Leicester after the helicopter of the club's owner Vichai Srivaddhanaprabha crashed outside. Pictures from Josh Marshall. pic.twitter.com/MinXYmWgNJ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, πάντως, ο ιδιοκτήτης της ομάδας παρακολούθησε το παιχνίδι, ενώ συνήθως μετά από κάθε αγώνα έφευγε με το ελικόπτερο. Όπως αναφέρθηκε, στη 01:30 ο γιος του, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, που έχει και τον τίτλο του αντιπροέδρου της ομάδας, δεν ήταν στο γήπεδο.

Η πρώτη ανακοίνωση της Λέστερ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήρθε η πρώτη ανακοίνωση της Λέστερ χωρίς όμως να δίνει κάποια νέα πληροφορία για το αν ο ιδιοκτήτης της ομάδας επέβαινε στο ελικόπτερο.

"Βοηθάμε την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό περιστατικό στο King Power Stadium. Ο σύλλογος θα εκδώσει μια πιο λεπτομερή δήλωση όταν θα υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες".

