Αγγλία - Συντριβή ελικοπτέρου: Νεκρός φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της Λέστερ

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα της Λέστερ με τη Γουέστ Χαμ το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης των "αλεπούδων", Vichai Srivaddhanaprabha, συνετρίβη υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο του King Power Stadium.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BBC, ο ιδιοκτήτης της Λέστερ φέρεται να επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη. Το ΒΒC επικαλέστηκε πηγή της οικογένειας του Ταϊλανδού προέδρου, αλλά μέχρι στιγμής οι αρχές καθώς και ο σύλλογος δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα. Oι αιτίες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες.

Video footage shows the current scene at the King Power Stadium in #Leicester after the helicopter of the club's owner Vichai Srivaddhanaprabha crashed outside. Pictures from Josh Marshall. pic.twitter.com/MinXYmWgNJ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, πάντως, ο ιδιοκτήτης της ομάδας παρακολούθησε το παιχνίδι, ενώ συνήθως μετά από κάθε αγώνα έφευγε με το ελικόπτερο. Όπως αναφέρθηκε, στη 01:30 ο γιος του, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, που έχει και τον τίτλο του αντιπροέδρου της ομάδας, δεν ήταν στο γήπεδο.

Η πρώτη ανακοίνωση της Λέστερ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήρθε η πρώτη ανακοίνωση της Λέστερ χωρίς όμως να δίνει κάποια νέα πληροφορία για το αν ο ιδιοκτήτης της ομάδας επέβαινε στο ελικόπτερο.

"Βοηθάμε την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό περιστατικό στο King Power Stadium. Ο σύλλογος θα εκδώσει μια πιο λεπτομερή δήλωση όταν θα υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες".

A Leicester City spokesman said: "We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”