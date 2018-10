ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς στο Πίτσμπουργκ (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:45

Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους 12 σε μια επίθεση σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ όπου βρισκόταν σε εξέλιξη θρησκευτική λειτουργία

Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ να μιλούν για ένα πιθανό έγκλημα μίσους.

Σύμφωνα με άλλα αμερικανικά ΜΜΕ, ο άνδρας που σκόρπισε τον θάνατο ανοίγοντας πυρ σε μια συναγωγή στο Πίτσμπουργκ είναι 46 ετών και ονομάζεται Ρομπ Μπάουερς. Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως τα κίνητρά του.

Ένας "λευκός γενειοφόρος άνδρας" βρίσκεται υπό κράτηση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KDKA, το οποίο επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας μετέδωσε ότι ο ένοπλος εισήλθε στο κτίριο και φώναξε "Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν".

Και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τομ Ουόλφ, που μετέβη στο σημείο, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Στη συναγωγή βρισκόταν σε εξέλιξη θρησκευτική λειτουργία, που ξεκίνησε στις 9:45 το πρωί.

"Μια τέτοια ημέρα, οι πόρτες παραμένουν ανοικτές, τελείται θρησκευτική λειτουργία, οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να βγει" εξήγησε στο KDKA ο Μάικλ Άισενμπεργκ, ο πρώην πρόεδρος της συναγωγής, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία ενισχύει την παρουσία της στη συναγωγή για λόγους ασφαλείας μονάχα στις μεγάλες εορτές.

Την ίδια ώρα, ο Τζεφ Φινκελστάιν, ο διευθύνων σύμβουλος της εβραϊκής ομοσπονδίας του Πίτσμπουργκ, είπε σε δημοσιογράφους ότι στη λειτουργία το πρωί του Σαββάτου παρίστανται συνήθως περίπου 50-60 άνθρωποι στη συναγωγή Δένδρο της Ζωής. Η περιοχή Σκουίρελ Χιλ είναι μια συνοικία με κυρίως εβραϊκό πληθυσμό στο Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Την 5η Νοεμβρίου του 2017, ένας πρώην στρατιωτικός σκότωσε με αυτόματο τουφέκι 26 ανθρώπους και τραυμάτισε 20 σε μια εκκλησία στο Τέξας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας.

Τo Tweet του Τραμπ

Πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Twitter για το περιστατικό που λαμβάνει χώρα επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες για την ύπαρξη θυμάτων.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!