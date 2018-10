ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 νεκροί από πυροβολισμούς στο Πίτσμπουργκ (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:24

Ένας ένοπλος που φώναζε "Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν" εισέβαλε σήμερα σε μια συναγωγή στο Πίτσμπουργκ κατά τη διάρκειας της λειτουργίας και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των πιστών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 και τραυματίζοντας έξι μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί προτού συλληφθεί.

"Είναι μια πολύ φρικτή σκηνή εγκλήματος, μία από τις χειρότερες που έχω ποτέ δει", δήλωσε ο διευθυντής δημόσιας ασφάλειας του Πίτσμπουργκ Ουέντελ Χίσριτς σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κοντά στον τόπο της τραγωδίας.

"Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα μίσους", επισήμανε ο αξιωματούχος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο KDKA, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι ο ένοπλος εισήλθε στο κτίριο και άρχισε να φωνάζει "Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν".

Ένας αξιωματικός της ομοσπονδιακής αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 11. Οι δύο από τις έξι τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση και νοσηλεύεται, σημείωσαν επίσημες πηγές.

Δύο πηγές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως τον 46χρονο Ρόμπερτ Μπάουερς από το Πίτσμπουργκ.

Σε μια ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπάουερς αναφέρει ότι σε μια εβραϊκή οργάνωση υπέρ των προσφύγων, η Hebrew Immigrant Aid Society, "της αρέσει να φέρνει εισβολείς για να σκοτώσουν το λαό μας. Δεν μπορώ να κάθομαι άπραγος και να βλέπω τον λαό μου να σφαγιάζεται. Στα τσακίδια η οπτική σας, θα μπουκάρω".

Το παραπάνω μήνυμα αναρτήθηκε στο Gab, μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης με έδρα την Φιλαδέλφεια, που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική στο Twitter. Σε μια ανακοίνωση, το Gab.com επιβεβαίωσε ότι το προφίλ αυτό ανήκει πράγματι στον Μπάουερς.

Σύμφωνα με αξιωματικό του FBI ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αυτόματο τουφέκι AR-15 για να διαπράξει την επίθεση.

Η συναγωγή Δέντρο της Ζωής ιδρύθηκε πριν από 150 χρόνια και βρίσκεται στη συνοικία Σκουίρελ Χιλ, όπου χτυπάει η καρδιά της εβραϊκής κοινότητας αυτής της πόλης στην πολιτεία της Πενσιλβάνιας.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στις ΗΠΑ καταγράφθηκε το 2017 μια αύξηση στις επιθέσεις αντισημιτικού χαρακτήρα με 1.986 περιστατικά (παρενοχλήσεις, βανδαλισμούς, επιθέσεις) τη χρονιά αυτή, αυξημένα κατά 57% σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με την οργάνωση Anti-defamation Leigue. Ωστόσο, οι βίαιες επιθέσεις εναντίον Εβραίων είναι πολύ σπάνιες.

Τo Tweet του Τραμπ

Πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Twitter για το περιστατικό που λαμβάνει χώρα επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες για την ύπαρξη θυμάτων.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!