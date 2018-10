O Stephen Hawking φοβόταν ελίτ "υπερανθρώπων" που θα μπορούν να παρεμβαίνουν στο ίδιο τους το DNA

Ο Stephen Hawking, εμβληματικός φυσικός του οποίου η σωματική παράλυση τον μετέτρεψε σε σύμβολο για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος, φοβόταν την ανάδυση μιας πιθανής φυλής "υπερανθρώπων" ικανών να ελέγξουν επιστημονικά την ίδια τους τη γενετική εξέλιξη.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τον Μάρτιο, ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Cambridge προέβλεψε ότι εντός του τρέχοντος αιώνα θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου γενετικών χαρακτηριστικών των ανθρώπων, όπως η νοημοσύνη και η επιθετικότητα. Η ανησυχία του ήταν κατά πόσον οι δυνατότητες της γενετικής μηχανικής θα συγκεντρωθούν στα χέρια των πλουσίων.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε κείμενα ερευνών και άρθρων του, τα οποία κυκλοφορούν την Τρίτη υπό τον γενικό τίτλο "Brief Answers to the Big Questions" ("Συνοπτικές απαντήσεις στα Μεγάλα Ερωτήματα").

Σε αποσπάσματα που δημοσίευσαν την Κυριακή οι Sunday Times του Λονδίνου, ο Hawking αναφέρει ότι "η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια νέα φάση η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί αυτοσχεδιαζόμενη εξέλιξη, στην οποία θα μπορούμε να αλλάζουμε και να βελτιώνουμε το DNA μας. Έχουμε πλέον χαρτογραφήσει το DNA, που σημαίνει ότι έχουμε διαβάσει το "βιβλίο της ζωής", άρα μπορούμε να αρχίσουμε τις διορθώσεις".

Αρχικώς, σημειώνει, αυτό θα αφορά τροποποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένες αλλοιώσεις, όπως η ατροφία των μυών, που ελέγχονται από ένα και μόνο γονίδιο, παρ’ όλα αυτά εντός του αιώνα οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν πώς να τροποποιούν τόσο τη νοημοσύνη όσο και ένστικτα όπως η επιθετικότητα.

Παρά το γεγονός, συνεχίζει ο διάσημος φυσικός, ότι θα υπάρξουν νόμοι που θα περιορίζουν την επέμβαση στο γενετικό υλικό, ορισμένοι δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν στον πειρασμό της βελτίωσης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως ο όγκος της μνήμης, η αντίσταση στις ασθένειες και η διάρκεια της ζωής.

"Όταν εμφανιστούν τέτοιοι υπεράνθρωποι, θα υπάρξουν μεγάλα πολιτικά προβλήματα, καθώς οι μη βελτιωμένοι γενετικά άνθρωποι δεν θα μπορούν να τους ανταγωνιστούν και τελικώς, είτε θα πεθάνουν, είτε θα καταστούν ασήμαντοι", προβλέπει ο Hawking.

Ο βασικός του φόβος, όπως αναφέρεται σε άρθρο των Times που συνοδεύει την προδημοσίευση, είναι ότι "οι πλούσιοι θα μπορούν να επιλέγουν τις αλλαγές στο DNA τους, καθώς και σε εκείνο των παιδιών τους".