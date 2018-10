Δεν έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί συμφωνία για τους όρους του Brexit

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:01

Οι πρεσβευτές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώθηκαν σήμερα ότι δεν έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί καμία συμφωνία με τη Βρετανία σχετικά με τους όρους του διαζυγίου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν δύο διπλωματικές πηγές της ΕΕ.

Λίγο νωρίτερα, ανώτατες ευρωπαϊκές πηγές επιβεβαίωναν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου στις Βρυξέλλες μεταξύ αξιωματούχων της Βρετανίας και της ΕΕ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε μια τελική συμφωνία για το Brexit, την οποία θα εγκρίνουν αυτήν την εβδομάδα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι ότι οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα ανακοίνωναν στους πρεσβευτές των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συνεδρίαση στις 19.30 στις Βρυξέλλες, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία.

Ωστόσο, άλλες πηγές είπαν στο Reuters ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν στη συμφωνία που επιθυμούν.

Η Suddeutsche Zeitung επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο των μονίμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, έκανε λόγο για επίτευξη οδυνηρής για την Μεγάλη Βρετανία συμφωνίας.

Το γεγονός πως δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το Brexit επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαπραγματευτικής ομάδας, Μισέλ Μπαρνιέ ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για το Brexit Ντόμινικ Ράαμπ, ανέφερε στο twitter: "Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, μεταξύ αυτών το "δίχτυ ασφαλείας" για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία με στόχο την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου".

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.