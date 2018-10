Χαιρετίζουν οι ΗΠΑ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη "Μακεδονία"

Χαιρετίζουν οι ΗΠΑ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department.

Την ανακοίνωση "τουήταρε" η εκπρόσωπος του αμερικανικού State Department, Heather Nauert.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι "οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 30ης Σεπτεμβρίου στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υποστηρίζουμε θερμά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, που επιτρέπει στη Μακεδονία να πάρει τη θέση της στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία.

Καθώς το κοινοβούλιο της Μακεδονίας ξεκινά τώρα τη διαβούλευση για θεσμικές αλλαγές, καλούμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν τις κομματικές πολιτικές και να αξιοποιήσουν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα ως πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών".

The U.S. welcomes the results of the Republic of #Macedonia’s Sept 30 referendum. We strongly support the Agreement’s full implementation, allowing Macedonia to take its place in @NATO and the EU, contributing to regional stability, security, & prosperity. https://t.co/FaBKpi7JaF pic.twitter.com/N9Ik6FyosI