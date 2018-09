Πέθανε ο Γκάρι Κερτς, παραγωγός των ταινιών "Star Wars"

Ο παραγωγός των ταινιών "Star Wars", Γκάρι Κερτς πέθανε την Κυριακή από καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ήταν 78 ετών.

Εκτός από το ότι βοήθησε να μεταφερθούν οι ιστορίες του Skywalker στη μεγάλη οθόνη, ο Κερτς ήταν παραγωγός των ταινιών "American Graffiti" και "The Dark Crystal."

Η καριέρα του ήταν στενά συνδεδεμένη με εκείνη του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και δημιουργού της σάγκα ταινιών επιστημονικής φαντασίας Τζορτζ Λούκας, αλλά οι δρόμοι τους χώρισαν μετά από προβλήματα στην παραγωγή του "The Empire Strikes Back" (Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται).

Ο Κερτς προασπίστηκε το "Star Wars" ανάμεσα σε πολλά project και βοήθησε τον Λούκας να διαχειριστεί την έλλειψη ενθουσιασμού της 20th Century Fox για μία ταινία που είχε απορρίψει ως B movie.

Όταν το "Star Wars" άφησε τους πάντες άναυδους και έγινε τεράστια επιτυχία, οι Λούκας και Κερτς αποφάσισαν να κάνουν το sequel. Ο Λούκας έδωσε τα ηνία στο σκηνοθέτη Ίρβιν Κέρσνερ, αλλά η παραγωγή βγήκε εκτός προγράμματος και ο Λούκας αναγκάστηκε να βάλει το χέρι στην τσέπη του για να ολοκληρώσει την ταινία, σύμφωνα με το Variety.

Ο Κερτς ανέλαβε στην ταινία καθήκοντα βοηθού σκηνοθέτη. Όταν ήρθε η ώρα να γυριστεί το "Return of the Jedi" ο Κερτς αντικαταστάθηκε από τον Χάουαρντ Καζάντζιαν στην παραγωγή.

Ο ηθοποιός Μάρκ Χάμιλ παρομοίωσε τον χωρισμό Λούκας - Κερτς σαν "να παίρνουν διαζύγιο η μαμά και ο μπαμπάς".

Ο Μαρκ Χάμιλ είναι μεταξύ των πολλών εκπροσώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας που απέτισαν φόρο τιμής στον Γκάρι Κερτς. "Έχασα έναν ισόβιο φίλο" έγραψε στο Twitter.

Σε μια συνέντευξη του το 2010 στην εφημερίδα "Los Angeles Times", ο Κερτς είχε πει ότι οι ταινίες έγιναν πολύ εμπορικές.

"Η βιομηχανία παιχνιδιών άρχισε να κατευθύνει την αυτοκρατορία [Lucasfilm]" είχε τονίσει. "Είναι ντροπή. Είναι φυσικό να λαμβάνουν αποφάσεις που προστατεύουν τον κλάδο των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν είναι το καλύτερο για την παραγωγή ποιοτικών ταινιών" είχε υποστηρίξει.

Ο Γκάρι Κερτς ξεκίνησε ως βοηθός σκηνοθέτη στο "Ride in the Whirlwind" (Καλπάζοντας στη θύελλα) ενός χαμηλού προϋπολογισμού γουέστερν του 1966 με πρωταγωνιστή τον άγνωστο τότε Τζακ Νίκολσον. Τη δεκαετία εκείνη έγινε διευθυντής παραγωγής και βοηθός σκηνοθέτη σε μια σειρά φωτογραφικών ειδών, όπως "Voyage to the Prehistoric Planet" και "Beach Ball".

Άφησε επίσης το Χόλιγουντ από το 1966 έως το 1969 για να υπηρετήσει στους Πεζοναύτες κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

"Ο Γκάρι ήταν αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, φίλος, συνάδελφος και μέντορας, του οποίου το έργο και το ταλέντο κάλυπταν την κινηματογραφία, τη φωτογραφία, τη μουσική και την ιστορία του κινηματογράφου" αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς του. "Ήταν ένας πεζοναύτης, ένας ταξιδιώτης στον κόσμο, εξωστρεφής και συμπονετικός άνθρωπος... Ο Γκάρι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος θα μας λείψει πολύ. Ολόκληρη η οικογένειά του σας ευχαριστεί για τις τρυφερές σας σκέψεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ