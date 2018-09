Bloomberg: Έρευνα για μονοπωλιακές πρακτικές κατά Facebook - Google ετοιμάζει ο Τραμπ

Σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο αναμένεται να υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με το οποίο θα διατάσσονται οι ομοσπονδιακές αρχές να αρχίσουν έρευνα για μονοπωλιακές πρακτικές κατά της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet Inc. και κατά του Facebook ετοιμάζει ο Λευκός Οίκος, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Το διάταγμα βρίσκεται ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο, γι' αυτό και δεν έχει διαβιβαστεί σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, τόνισε στο πρακτορείο αξιωματούχος της αμερικανικής Προεδρίας. Το Bloomberg είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το περιεχόμενό του.

Με το διάταγμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους διατάσσονται να ερευνήσουν "εξονυχιστικά" εάν "οποιαδήποτε διαδικτυκακή πλατφόρμα έχει λειτουργήσει παραβιάζοντας την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία".

Στο διάταγμα δεν γίνεται ονομαστική αναφορά σε καμία εταιρεία. Εάν υπογραφεί, θα αποτελέσει κλιμάκωση του πολιτικού πολέμου μεταξύ του Ρεπουμπλικανού επικεφαλής του κράτους Ντόναλντ Τραμπ με Google, Facebook, Twitter και άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει πολλάκις ότι φιμώνουν συντηρητικές και δεξιές φωνές, καθώς και ανάλογου προσανατολισμού πηγές ενημέρωσης στο Διαδίκτυο.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others.......