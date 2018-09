Ιράν: Τουλάχιστον 24 νεκροί από πυρά ενόπλων σε παρέλαση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:10

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα εναντίον στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ στο νότιο Ιράν ανηλθε σε 24, ενώ οι τραυματίες είναι 53, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων που δεν είναι στρατιώτες, περιλαμβανομένων γυναικόπαιδων, που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν την παρέλαση", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη επίσημη πηγή.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Στη συνέχεια προσπάθησαν να πυροβολήσουν εναντίον της εξέδρας των επισήμων, όμως τους εξουδετέρωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Από την πλευρά του το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι υπήρξαν νέοι πυροβολισμοί την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας κυνηγούσαν τους δράστες.

"Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν", μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος από την "τυφλή και δειλή τρομοκρατική επίθεση", δήλωσε ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Κουζεστάν Αλί-Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη είκοσι ένας τραυματίστηκαν. Μάλιστα τόνισε ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

UPDATE

Reports said unknown gunmen opened fire on people from behind the stand during the parade on Saturday. https://t.co/qKmmEkyclu#Iran #MilitaryParade #Ahvaz pic.twitter.com/vH8sykZ2sL