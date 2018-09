Ιράν: Άνοιξαν πυρ σε στρατιωτική παρέλαση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:57

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στη νοτιοδυτική πόλη Αχβάζ στο Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν "πολλοί πολίτες" και να τραυματιστούν τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δράστες, που σύμφωνα με το πρακτορείο Fars ήταν δύο και φορούσαν στρατιωτικές στολές, άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Στη συνέχεια προσπάθησαν να πυροβολήσουν εναντίον της εξέδρας των επισήμων, όμως τους εξουδετέρωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Το Fars αφήνει να εννοηθεί ότι οι δράστες έχουν τραυματιστεί.

UPDATE

