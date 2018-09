Τουλάχιστον τρεις νεκροί στη Β. Καρολίνα από τον τυφώνα Φλόρενς

Μια γυναίκα και το μωρό της ήταν τα πρώτα θύματα του τυφώνα Φλόρενς που πλήττει από το πρωί τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλμινγκτον, στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μητέρα και παιδί σκοτώθηκαν όταν ένα δέντρο έπεσε στο σπίτι τους. Ο πατέρας του μωρού τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Στο Πέντερ Κάουντι, μια γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της όταν υπέστη καρδιακή προσβολή και το ασθενοφόρο δεν κατάφερε να φτάσει στο σπίτι της επειδή οι δρόμοι ήταν αποκλεισμένοι. Ορισμένα μέσα κάνουν λόγο και για τέταρτο νεκρό.

Σπασμένα τζάμια, δέντρα πεσμένα στο έδαφος, ξεριζωμένα από τις ριπές του ανέμου, πινακίδες λυγισμένες: η κωμόπολη Γουίλμινγκτον, στα ανατολικά παράλια των ΗΠΑ, μαστιγώνεται από το πρωί από τις επιθέσεις του τυφώνα Φλόρενς.

Οι δρόμοι της ιστορικής περιοχής, την οποία εκκένωσαν οι περισσότεροι κάτοικοι από τις αρχές της εβδομάδας, έχουν χάσει μεγάλο μέρος της γοητείας τους: κλιματιστικά αποσπάστηκαν από τους τοίχους και ηλεκτρικά καλώδια κρέμονται από τις κολώνες.

Μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 πριν ακόμη φτάσει στην ξηρά, ο Φλόρενς έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές και η κατάσταση θα παραμείνει επικίνδυνη για άλλες 24 με 36 ώρες, όπως προειδοποιούν οι αρχές. Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τόνισε ότι ο κίνδυνος κάθε άλλο παρά έχει περάσει. "Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Όσοι βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας, αν με ακούτε, σας παρακαλώ μείνετε στα καταφύγια", πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες.

Πολλοί δρόμοι στο Γουίλμινγκτον έχουν αποκλειστεί από τα πεσμένα δέντρα. Ένα από αυτά έπεσε στο σπίτι μιας οικογένειας τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, για να κόψουν τα κλαδιά με αλυσοπρίονα και να απομακρύνουν τον κόσμο. Οι διασώστες "βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, δεν γνωρίζουν τι έχει απογίνει το δικό τους σπίτι, η δική τους οικογένεια. Η κατάσταση είναι δύσκολη για όλον τον κόσμο", είπε ο Μπάντι Μάρτινετ, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Ο Φρανκ Μπράιαντ, ένας εκφορτωτής, δήλωσε εθελοντής για να απομακρύνει τα δέντρα με το φορητό του. Αλλά θα πρέπει πρώτα να περιμένει να κοπάσει ο άνεμος, προφυλαγμένος στην είσοδο ενός πάρκινγκ συντροφιά με τον σκύλο του, τον Ντάιμοντ – ο τελευταίος δεν έδειχνε να ενοχλείται ιδιαίτερα από τα στοιχεία της φύσης. "Έπεσαν δέντρα, καθώς και πολλά καλώδια. Και κάποιοι δρόμοι έχουν ήδη πλημμυρίσει, δεν μπορείς να περάσεις με ένα απλό αυτοκίνητο", είπε ο Μπράιαντ.

Νωρίτερα είχαν ακουστεί πολλές εκρήξεις στο Γουίλμινγκτον, από μετασχηματιστές που εξερράγησαν ο ένας μετά τον άλλο αφήνοντας την πόλη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πάντως κάποιοι φαίνεται ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Τέσσερις νέοι, παραβλέποντας τα συντρίμμια στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αλλά και τις ριπές του ανέμου που θα μπορούσαν να τους παρασύρουν, είχαν βγάλει βόλτα τον σκύλο τους.

Περισσότερα από 634.000 κτίρια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Νιου Μπερν, που βρίσκεται πάνω στις όχθες του ποταμού Νιουζ, χρειάστηκε να επέμβουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τουλάχιστον 100 κατοίκους που επέλεξαν να μείνουν στα σπίτια τους – και χρειάστηκαν βοήθεια όταν το κέντρο της πόλης πλημμύρισε από τα νερά. Άλλοι 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, απομακρύνθηκαν από ένα ξενοδοχείο στην πόλη Τζάκσονβιλ επειδή μέρος της στέγης του κατέρρευσε λόγω των ανέμων.

Another video from Amy! Same spot as the original video, just now with some daylight. Shouldn’t see much more rise in the water level, but it’ll take a while to all wash back out. INSANE she still has power and lights on, but the water blew out the downstairs lights. #Florence pic.twitter.com/t9JbEgZWh8