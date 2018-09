Κλιμακώνει ξανά την εμπορική διαμάχη ο Τραμπ: εντολή για δασμούς $200 δισ. σε κινεζικά προϊόντα

Εντολή στους συνεργάτες του να προχωρήσουν στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κινεζικά προϊόντα έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την πρόσφατη προσπάθεια του υπουργού Οικονομικών να ανανεώσει τις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ωστόσο η ανακοίνωση του νέου γύρου δασμών καθυστέρησε καθώς η κυβέρνηση εξετάζει πιθανές αναθεωρήσεις μετά και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά το δημόσιο διάλογο, σημείωσαν οι πηγές.

Ο Trump συναντήθηκε την Πέμπτη με τους ανώτερους συμβούλους του σε θέματα εμπορίου με αντικείμενο τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Οικονομικών Steven Mnuchin, του υπουργού Εμπορίου Wilbur Ross και του εμπορικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Robert Lighthizer. Πρόσφατα ο Mnuchin ηγήθηκε μιας προσέγγισης προς την κινεζική πλευρά για την επανεκκίνηση των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Η περίοδος δημόσιου διαλόγου για τους δασμούς επί μιας λίστας κινεζικών προϊόντων αξίας 200 δισ. δολαρίων ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και ο Trump ανέφερε ότι οι δασμοί θα επιβληθούν "σύντομα". Ο νέος γύρος έρχεται να προστεθεί στα κινεζικά αγαθά αξίας 50 δισ. δολαρίων που αντιμετωπίζουν ήδη δασμό 25%.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Wall Street στην είδηση, καθώς διέγραψε τα κέρδη της.

Οι Κινέζοι έχουν προβεί σε αντίποινα επιβάλλοντας δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές αντίστοιχης αξίας, ενώ είχαν υποσχεθεί να απαντήσουν σε τυχόν νέους γύρους αμερικανικών δασμών.

Πριν τη συνάντηση της Πέμπτης, ο Trump καυχήθηκε στο Twitter ότι έχει το πάνω χέρι στη διαμάχη με το Πεκίνο και δεν αισθάνεται πίεση να την επιλύσει.

The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?