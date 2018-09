Κατά της πολιτικής δασμών του Τραμπ στρέφονται μεγάλες επιχειρηματικές οργανώσεις

Μετά από μήνες παρασκηνιακής μάχης κατά των εμπορικών δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κλιμακώθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά φαντάζονταν οι επιχειρήσεις, περισσότερες από 60 κλαδικές οργανώσεις παρουσιάζουν την Τετάρτη μία συμμαχία για να κάνουν δημόσια τη μάχη αυτή.

Η ομάδα Αμερικάνοι υπέρ του Ελεύθερου Εμπορίου εμφανίζεται αφού ο Τραμπ έγινε λάτρης των δασμών, επιβάλλοντάς τους σε εισαγωγές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσπαθώντας να τους χρησιμοποιήσει ως απειλή για να αποσπάσει παραχωρήσεις ή πιστεύοντας ότι θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. "Πολλές άλλες ομάδες συμφερόντων θεωρούσαν ότι ο Τραμπ δεν θα προχωρούσε επί τόσο χρονικό διάστημα ή σε τέτοιο βάθος, αλλά το αποτέλεσμα (των δασμών) οδήγησε τελικά όλους να πουν: ‘Αρκετά'", δήλωσε η Νικόλ Βασίλαρος, που είναι εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, τα μέλη της οποίας εξετάζουν απολύσεις εργαζομένων μετά την αύξηση του κόστους τους έως 35%.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 50 δισ. δολαρίων, κυρίως μηχανήματα και ενδιάμεσα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως ημιαγωγούς. Η εκκρεμής λίστα αξίας 200 δισ. δολαρίων θα επέκτεινε τους δασμούς σε καταναλωτικά προϊόντα, ενώ η απειλή για δασμούς σε επιπλέον αγαθά αξίας 267 δισ. δολαρίων θα κάλυπτε ουσιαστικά όλες τις κινεζικές εξαγωγές στις ΗΠΑ. Η Κίνα έχει απειλήσει με αντίποινα, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα κατά των αμερικανικών εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα. Η Ουάσιγκτον έχει απαιτήσει από το Πεκίνο καλύτερη προστασία των αμερικανικών πνευματικών δικαιωμάτων, τη μείωση του πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο με τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στις κινεζικές αγορές και την απόσυρση των προγραμμάτων επιδότησης βιομηχανικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Ο συνασπισμός των επιχειρήσεων περιλαμβάνει ομάδες που εκπροσωπούν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας. Μεταξύ αυτών, το American Petroleum Institute, που εκπροσωπεί τα μεγαλύτερα διυλιστήρια - όπως τη Mobil Corp και τη Chevron Corp - και η Ένωση των Μεγάλων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, που εκπροσωπεί εταιρείες όπως η Target Corp και η Autozone Inc. "Έγινε πολλή δουλειά τους τελευταίους οκτώ μήνες για να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον πρόεδρο και την κυβέρνηση ότι οι δασμοί δεν θα είναι αποτελεσματικοί. Κατά την άποψή μας, δεν είναι πολύ αργά", δήλωσε ο Ντιν Γκάρφιλντ, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Βιομηχανίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ως μέλη τη Microsoft Corp, την ιδιοκτήτρια της Google, Alphabet Inc, και την Apple Inc.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ