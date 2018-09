Σινσινάτι: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, από πυροβολισμούς σε τράπεζα

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μια τράπεζα, στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Σινσινάτι ανέφερε νωρίτερα μέσω του Twitter ότι "ερευνά μια ανταλλαγή πυρών" μεταξύ ενός ενόπλου και ενός αστυνομικού μέσα στην τράπεζα Fifth Third.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Έλιτο Άιζακ επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός. Διευκρίνισε ότι μπήκε στο κτίριο από το υπόγειο γκαράζ και κατόπιν πέρασε στην αίθουσα υποδοχής του κοινού, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Δεν διευκρινίστηκε αν τα θύματα ήταν πελάτες του υποκαταστήματος ή αστυνομικοί.

Το κίνητρο του ενόπλου παραμένει άγνωστο.

Μια περιοχή στο κέντρο της πόλης αποκλείστηκε από την αστυνομία και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο όπου βρίσκεται η τράπεζα.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw