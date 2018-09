Πυρά Τραμπ κατά Nike

Επίθεση στην εταιρεία αθλητικών ειδών Nike εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την τελευταία διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας.

Η νέα καμπάνια της Nike έχει πρωταγωνιστεί τον Colin Kaepernick, πρώην παίκτη της ομάδας ράγκμπι "San Francisco 49ers" ο οποίος τέθηκε επικεφαλής των διαμαρτυριών για τις φυλετικές διακρίσεις και τις βαρβαρότητες των αστυνομικών γονατίζοντας κατά τη διάρκεια ανάκρουσης του αμερικανικού ύμνου πριν την έναρξη ενός αγώνα.

Η κίνηση αυτή βρήκε γρήγορα πολλούς μιμητές στο άθλημα και πήρε μεγάλες πολιτικές διαστάσεις, ωστόσο προκάλεσε και την οργή του Αμερικανού προέδρου που είχε δηλώσει τότε ότι ο παίκτης δεν σεβάστηκε την αμερικανική σημαία και τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

"Όπως η NFL [Εθνική Ομοσπονδία Ράγκμπι] της οποίας η θεαματικότητα έχει υποχωρήσει σημαντικά, η Nike σκοτώνεται από το θυμό και το μποϊκοτάζ" αναφέρει ο Τραμπ σε σημερινή του ανάρτηση στο Twitter. "Αναρωτιέμαι αν είχαν ιδέα ότι αυτό θα συνέβαινε; Για την NFL, το βρίσκω δύσκολο να παρακολουθώ και αυτό θα ισχύει για πάντα, μέχρι να υποστηρίξουν την σημαία".

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!