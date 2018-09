Οι τουρκικές τράπεζες πρέπει να βρουν χρηματοδότηση $6 δισ. εν μέσω κρίσης

Οι τουρκικές τράπεζες ίσως χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερα καθώς σπεύδουν να καλύψουν τις προθεσμίες χρηματοδότησής τους ύψους 6 δισ. δολαρίων, εν τω μέσω της χειρότερης κρίσης της χώρας εδώ και χρόνια.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, τουλάχιστον εννέα τράπεζες πρέπει να καλύψουν ετήσια δάνεια (σε δολάριο) μέχρι το τέλος του έτους, αφήνοντας έναν κλάδο που εξαρτάται σημαντικά από την εξωτερική χρηματοδότηση, με λίγο χρόνο και ελάχιστες επιλογές για να τηρήσουν συμφωνίες που συχνά περιλαμβάνουν δεκάδες παγκόσμιες τράπεζες.

Η Akbank Turk AS, η Turkiye Is Bankasi AS και η κρατική Export Credit Bank of Turkey, είναι πρώτες στην "ουρά", καθώς δεν έχουν ακόμη καλύψει συμφωνίες στις οποίες εισήλθαν κοινοπρακτικά τον Ιούλιο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κρίσης.

"Η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη από άλλες κρίσεις από τις οποίες έχει περάσει η Τουρκία. Η τιμολόγηση σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει", τόνισε ο Reza Karim, της Jupiter Asset Management.

Τα δάνεια των τουρκικών τραπεζών θα προσφέρουν μια κρίσιμη δοκιμασία, αναφορικά με την ικανότητα της χώρας να προσφύγει στις διεθνείς αγορές χρέους εν τω μέσω των αμερικανικών κυρώσεων, που έχουν επιβραδύνει την οικονομία, έχουν οδηγήσει τη λίρα σε ιστορικά χαμηλά και έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που λήγουν το Μάρτιο, στο περίπου 9%.

"Αναμένουμε ότι η τιμολόγηση των δανείων θα αυξηθεί. Είναι λογικό να ανατιμολογείται κάθε τουρκικό asset, αποτυπώνοντας τις νέες πραγματικότητες της αγοράς", αναφέρει ο Okan Akin, αναλυτής της AllianceBernstein.

Οι τράπεζες της χώρας παραδοσιακά δανείζονται σε δολάρια επειδή τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από ό,τι στην εγχώρια αγορά με λίρα. Οι τοπικές επιχειρήσεις που δανείζονται αυτά τα κεφάλαια, στη συνέχεια βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν έσοδα σε λίρες για να αποπληρώσουν χρέος σε δολάρια.

Χαρακτηριστικό είναι πως το κόστος ασφάλισης του χρέους της Akbank με πενταετή CDSs, έχει διπλασιαστεί από τον Απρίλιο, στις 684 μονάδες βάσης. Οι τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να καταφύγουν στην κυβέρνηση ή στην κεντρική τράπεζα σε περίπτωση που η αγορά παραμείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή απομοχλευθεί ουσιαστικά, όπως είχε τονίσει η Moody’s Service στις 28 Αυγούστου.

Οι τράπεζες της Τουρκίας έχουν περίπου 186 δισ. δολάρια χρηματοδότηση σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, που αντιστοιχεί στο 75% των συνολικών κοινοπρακτικών δανείων, σύμφωνα με τη Moody’s.

Οι τράπεζες πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν κοινοπρακτικά δάνεια και ομόλογα σε ξένο νόμισμα ύψους 77 δισ. δολαρίων (41% του συνόλου) μέσα στον επόμενο χρόνο.

Κινδύνους δημιουργεί επίσης η κρίση της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν επενδύσεις σε τοπικές τράπεζες, όπως η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, η BNP Paribas, η UniCredit και η ING Groep. Η BBVA αποκομίζει περίπου το 14% των κερδών της από τη συμμετοχή της στην Turkiye Garanti Bankasi.

Πέρυσι, οι τουρκικές τράπεζες αύξησαν το περιθώριο δανεισμού σε περισσότερες από 100 μονάδες βάσης έναντι των 55 μονάδων βάσης το 2016, καθώς η απόπειρα πραξικοπήματος και οι υποβαθμίσεις στις αξιολογήσεις, ταρακούνησαν τις αγορές.

Το 2012 είχαν αυξήσει την τιμολόγηση κατά περίπου 30 μονάδες βάσης για να προσελκύσουν ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες τότε μείωναν την έκθεσή τους και αύξαναν το κεφάλαιο.

Σήμερα, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ και καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις στη λίρα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα οικονομικά προβλήματα της χώρας θα υποχωρήσουν σύντομα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις ξένες τράπεζες να επανεξετάσουν τις προηγούμενες –σχεδόν αυτόματες- μετακυλίσεις κοινοπρακτικών δανείων. "Αυτό που πραγματικά θα αλλάξει τώρα, είναι το όταν είναι ενοχλητικό για έναν CEO τράπεζας στην Ευρώπη, να εξηγήσει πόσο μεγάλη έκθεση έχει στην Τουρκία", δήλωσε ο Paul McNamara της GAM UK Ltd.