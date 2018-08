Moody's: Υποβαθμίζει 20 χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Τουρκία

Η Moody's Investors Service ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάθμισε 18 τράπεζες και δύο εταιρείες χρηματοδότησης στην Τουρκία μετά την υποβάθμιση στις 17 Αυγούστου της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας στο Ba3 από Ba2 προηγουμένως, με αρνητικό outlook.

Ειδικότερα, ο οίκος ανακοίνωσε ότι οι αυτόνομες βασικές πιστωτικές αξιολογήσεις (BCA) σε 14 τράπεζες και δύο εταιρείες χρηματοδότησης υποβαθμίστηκαν κατά μία βαθμίδα (Akbank TAS, Alternatifbank A.S., Export Credit Bank of Turkey A.S., HSBC Bank A.S. (Turkey), ING Bank A.S. (Turkey), Nurol Investment Bank, Optima Faktoring A.S., QNB Finansbank AS, Sekerbank T.A.S. T.C. Ziraat Bankasi, Turk Ekonomi Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S., Turkiye Halk Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi TAO , Yapi ve Kredi Bankasi A.S.)

Παράλληλα, οι BCAs άλλων τεσσάρων τραπεζών (Denizbank A.S., Odea Bank A.S., Turkiye Is Bankasi A.S., Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.) υποβαθμίστηκαν κατά δύο βαθμίδες.

Η υποβάθμιση αντανακλά την σημαντική αύξηση του κινδύνου στο καθοδικό σενάριο, όπου μια περαιτέρω υποχώρηση του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της χονδρικής χρηματοδότησης, αναφέρει ο οίκος στην ανάλυση του.

Η Moody's σημειώνει επίσης ότι το λειτουργικό περιβάλλον στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί πέρα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις της, ενώ περιμένει ότι θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Αρνητικό το outlook

Οι αξιολογήσεις στις καταθέσεις και το μη διασφαλισμένο χρέος προτεραιότητας σε όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα είναι αρνητικό, αναφέρει ο οίκος και προσθέτει: Αυτό αντανακλά τον κίνδυνο η παρατεταμένη μεταβλητότητα στη συναλλαγματική ισοτιμία ή μία ξαφνική υποχώρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης να οδηγήσει σε σημαντικές πιέσεις τη χρηματοδότηση και καταθέσεις των τραπεζών σε ξένο νόμισμα.

Το αρνητικό outlook επίσης ενσωματώνει την αυξημένη χρηματοοικονομική πίεση καθώς και ένα πιο ακραίο καθοδικό σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αρνητικές επιπτώσεις για τη φερεγγυότητα των τουρκικών τραπεζών.

Δεν είναι πιθανή μία αναβάθμιση

Με δεδομένο το αρνητικό outlook μία αναβάθμιση δεν είναι πιθανή, αναφέρει ο οίκος. Ωστόσο, το outlook θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί εάν η τουρκική λίρα γίνει πιο σταθερή και υπάρξει ουσιαστική μείωση της εξάρτησης των τουρκικών τραπεζών από την άντληση ρευστότητας σε ξένο νόμισμα.

Στον αντίποδα, μια υποβάθμιση θα μπορούσε να ακολουθήσει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της μεταβλητότητας στις αγορές, μία έξαρση των εταιρικών πτωχεύσεων, χαμηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ή σημαντική μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών, προειδοποιεί η Moody's.