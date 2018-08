Ο Τραμπ κατηγορεί την Google ότι "στήνει" τη μηχανή αναζήτησης για να τον πλήξει

Την Google έβαλε στο στόχαστρό του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την ότι ρυθμίζει τα αποτελέσματα στις αναζητήσεις για πολιτικά ζητήματα με τρόπο που συνιστά πολιτικό πόλεμο στον ίδιο και γενικά στους συντηρητικούς πολιτικούς της χώρας.

Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι η μηχανή αναζήτησης του τεχνολογικού γίγαντα είναι "ρυθμισμένη" ώστε να αναδεικνύονται κυρίως "αρνητικές" ιστορίες για τον επικεφαλής του κράτους και άλλους Ρεπουμπλικανούς.

"Τα αποτελέσματα της αναζήτησης της Google για τη φράση 'Trump News' δείχνουν μόνον νέα από την πλευρά των Fake New Media", σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Google search results for "Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

....results on "Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!