Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από την επίθεση στη Φλόριντα

Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης της επίθεσης, είναι ο απολογισμός του βίαιου επεισοδίου κατά τη διάρκεια τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών σε εμπορικό κέντρο στο Τζάκσονβιλ, στη Φλόριντα.

"Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο ένας από αυτούς ήταν ο ύποπτος, ο οποίος αυτοκτόνησε", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης του Τζάκσονβιλ, Μάικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι ένδεκα τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Δράστης ήταν ο Ντέιβιντ Κατζ, 24 ετών, από τη Βαλτιμόρη, τη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας Μέριλαντ, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ο Κατζ άνοιξε πυρ με πιστόλι μέσα στο εστιατόριο όπου διεξαγόταν το τουρνουά βιντεοπαιγνιδιών στο οποίο συμμετείχε. Ο σερίφης Γουίλιαμς απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα κίνητρα της επίθεσης, της τρίτης του είδους στη Φλόριντα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά την διάρκεια τουρνουά Madden NFL 19, αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε μπαρ του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing, όπου λειτουργούν αίθουσες ψυχαγωγίας και εστιατόρια.

Μάλιστα, μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη του τουρνουά είχε την δυνατότητα να δει δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση στο κάτω μέρος της οθόνης που μετέδιδε το video game "παράθυρο" όπου εμφανίζονται δύο από τους νεαρούς παίκτες. Όταν επάνω στην μπλούζα του ενός εμφανίζεται το σημάδι λέιζερ του σκόπευτρου του όπλου της επίθεσης, η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα, όμως συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών.

Breaking: Reports of a shooting at the Jacksonville Landing during a Madden video game tournament in Jacksonville, Florida. Audio reveals sounds of gunfire during the tournament. pic.twitter.com/HOrW2yj24Q