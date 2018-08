Νεκροί και τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:58

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματισθεί κατά την επίθεση ενόπλου κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, ανακοινώθηκε από τον γραφείο του σερίφη μέσω του Twitter.

Μη διασταυρωμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 11 τραυματίες.

Λίγη ώρα αργότερα, το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση ήταν ένας λευκός άνδρας και είναι νεκρός, καθώες και ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι στον τόπο της επίθεσης.

Νωρίτερα, οι αρχές καλούσαν μέσω του Twitter τους ανθρώπους που έχουν κρυφτεί εντός του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing να καλέσουν το 911 ώστε οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να τους εντοπίσουν και να τους βοηθήσουν.

"Σας ζητούμε να παραμείνετε ήρεμοι, να παραμείνετε εκεί όπου κρύβεστε. Οι ειδικές δυνάμεις SWAT πραγματοποιούν μεθοδική έρευνα στο εσωτερικό του Landing. Θα σας βρούμε. Παρακαλείσθε να μην βγείτε τρέχοντας".

Η επίθεση σημειώθηκε κατά την διάρκεια τουρνουά του video game Madden NFL 19, αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε μπαρ του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing, όπου λειτουργούν αίθουσες ψυχαγωγίας και εστιατόρια.

Μάλιστα, μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη του τουρνουά είχε την δυνατότητα να δει δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση στο κάτω μέρος της οθόνης που μετέδιδε το video game "παράθυρο" όπου εμφανίζονται δύο από τους νεαρούς παίκτες. Όταν επάνω στην μπλούζα του ενός εμφανίζεται το σημάδι λέιζερ του σκόπευτρου του όπλου της επίθεσης, η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα, όμως συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών.

