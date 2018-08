Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη Πομπέο στη Βόρεια Κορέα

Την ακύρωση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ακυρώνει το ταξίδι καθώς δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στις συνομιλίες των δύο χωρών.

"Έχω ζητήσει από τον Μάικ Πομπέο να μην ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα γιατί αισθάνομαι πως δεν έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου" έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...

"Λόγω της πολύ πιο σκληρής στάσης μας στο εμπόριο απέναντι στην Κίνα, νομίζω ότι δεν βοηθούν πια όπως προηγουμένως (σ.σ. οι Κινέζοι) στη διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης", πρόσθεσε.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)...