Τραμπ: Εξαπέλυσε τα πυρά του κατά Κόεν μέσω twitter

Το αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για σχολιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση Κόεν.

Συγκεκριμένα έγραψε στο twitter: "Αν κάποιος αναζητούσε έναν καλό δικηγόρο, θα τον συμβούλευα να μην επέλεγε τις υπηρεσίες του Michael Cohen"

Στη Νέα Υόρκη, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή του Μανχάταν και σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος, ομολόγησε την ενοχή του σε οκτώ κατηγορίες, ανάμεσά τους στις κατηγορίες της φορολογικής απάτης, της τραπεζικής απάτης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Πάνω απ' όλα ο δικηγόρος, εμφανώς καταβεβλημένος, με φωνή συχνά αβέβαιη, παραδέχθηκε ότι κατέβαλε 130.000 και 150.000 δολάρια σε δύο γυναίκες που ισχυρίζονταν πως είχαν σεξουαλικές συνευρέσεις με τον Τραμπ σε αντάλλαγμα για τη σιωπή τους, και αυτό "κατ' απαίτηση του υποψήφιου". Στόχος: να αποφευχθεί η αποκάλυψη πληροφοριών που θα "έπλητταν τον υποψήφιο".

Αυτή η ομολογία είναι αληθινή βόμβα για αυτόν που εντέλει κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2016, διότι υπονοεί ότι είναι ο ίδιος που μπορεί να διέπραξε ποινικό αδίκημα. Μολονότι οι πληρωμές στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς και στην πρώην πλεϊμέιτ Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, που και οι δυο τους διατείνονται πως είχαν σχέση με τον νυν πρόεδρο τη δεκαετία του 2000, ήταν γνωστές, ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέχρι τώρα αρνείτο ότι έγινε οτιδήποτε παράνομο στις υποθέσεις αυτές.

Το πλήγμα έκανε ακόμη πιο θεαματικό το γεγονός ότι προήλθε από τον Μάικλ Κόεν, άνθρωπο ως πρότινος απόλυτα πιστό στον Τραμπ, άνθρωπο που φύλαγε πολλά από τα μυστικά του και δούλευε για τον νεοϋορκέζο μεγιστάνα των ακινήτων επί μία δεκαετία και πλέον. Ο Κόεν, που ορισμένοι αποκαλούσαν όχι και πολύ τρυφερά "πίτμπουλ" του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ήταν έτοιμος να "φάει σφαίρα" για τον ισχυρό του πελάτη, αποφάσισε τελικά να τον εγκαταλείψει.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!