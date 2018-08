Πέθανε η "βασίλισσα της σόουλ" Αρίθα Φράνκλιν

Η "βασίλισσα της σόουλ" Αρίθα Φράνκλιν απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, μετέδωσε το πρακτορείο AP επικαλούμενο τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας.

Η Αρίθα Φράνκλιν γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 στο Μέμφις του Τένεσσί και διέπρεψε ως τραγουδίστρια, συνθέτης, και πιανίστρια. Στους θαυμαστές της είναι γνωστή ως "Βασίλισσα της Σόουλ". Ήταν φημισμένη για τις σόουλ ηχογραφήσεις της, αλλά είχε τραγουδήσει επίσης τζαζ, ροκ, blues, ποπ, γκόσπελ, μέχρι και όπερα. Ήταν ευρύτατα αναγνωρισμένη για το γεμάτο πάθος ερμηνευτικό της στυλ, και τις φωνητικές της δυνατότητες.

Η Φράνκλιν, είναι η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι. Έχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία "Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία" πήρε το παρατσούκλι "Το βραβείο της Αρίθα".

Η Φράνκλιν είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το "Respect" τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, "I Knew You Were Waiting (For Me)" ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Η Αρίθα Φράνκλιν, η οποία διεγνώσθη με καρκίνο το 2010 και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Για τελευταία φορά τραγούδισε τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS.

Η τελευταία συναυλία στην οποία εμφανίστηκε ήταν λίγους μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2017 στην Φιλαδέλφεια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. "Ήταν ένα μαγευτικό θέαμα δεδομένου ότι η Αρίθα έδινε ήδη μάχη με την εξάντληση και την αφυδάτωση", σημειώνει ο Ρότζερ Φρίντμαν στον ιστότοπό του.

Το 2005 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους της απένειμε το μετάλλιο της Ελευθερίας, την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για έναν πολίτη στις ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο του 2009 είχε τραγουδήσει για την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου αφροαμερικανού προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ημερομηνίες σταθμοί στη ζωή και στην καριέρα της

Ακολουθούν κάποιες από τις ημερομηνίες σταθμούς στη ζωή και στην καριέρα της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας Αρίθα Φράνκλιν που πέθανε σήμερα σε ηλικία 76 ετών:

- 25η Μαρτίου 1942: η Αρίθα Φράνκλιν γεννιέται στο Μέμφις του Τενεσί.

- 1956: Κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ, "The Gospel Soul of Aretha Franklin".

- 1967: Βραβεύεται με το πρώτο της Γκράμι για το τραγούδι "Respect".

- 1968: Τραγουδάει το "Precious Lord, Take My Hand" στην κηδεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

- 1977: Ερμηνεύει το "God Bless America" στην τελετή ορκωμοσίας του Τζίμι Κάρτερ. Θα τραγουδήσει επίσης στις τελετές ορκωμοσίας των προέδρων Μπιλ Κλίντον (1993) και Μπαράκ Ομπάμα (2009).

- 1987: Γίνεται η πρώτη γυναίκα που εισέρχεται στο "Rock and Roll Hall of fame", το πάνθεον της αμερικανικής ροκ.

- 1991: Βραβεύεται με το Grammy Legend Award για την επιρροή της στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.

- 2005: Τιμάται με το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση πολιτών στις ΗΠΑ.

- 2017: Ανακοινώνει τον Φεβρουάριο ότι σκοπεύει να αποσυρθεί μετά την ηχογράφηση του τελευταίου της δίσκου. Τον Νοέμβριο, θα τραγουδήσει στο γκαλά του ιδρύματος Έλτον Τζον για τη μάχη εναντίον του AIDS.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Wikipedia