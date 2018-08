Βρετανία: Άνω των προσδοκιών η αύξηση των πωλήσεων λιανικής τον Ιούλιο

Οι πωλήσεις λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ωθούμενες από τις καλές καιρικές συνθήκες και τον "πυρετό" του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, καθώς και από τις εκπτώσεις σε είδη ένδυσης, αλλά και στις διαδικτυακές πωλήσεις.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0.7% (έναντι εκτιμήσεων για 0,2%) σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,5% (έναντι εκτίμησης για 3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στο τρίμηνο Μαΐου - Ιουλίου, η συνολική αύξηση των πωλήσεων λιανικής έφτασε το 2,1% σε σχέση με τον προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε τριμηνιαία βάση από τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ εάν εξαιρεθούν τα καύσιμα, η αύξηση είναι η ταχύτερη από τον Μάρτιο του 2004.

The sales growth comes despite tricky trading conditions for many high-street retailers.

Ο υψηλός πληθωρισμός και οι αναιμικές αυξήσεις μισθών έχουν αποδυναμώσει την δυνατότητα των βρετανικών νοικοκυριών για καταναλωτικές δαπάνες τον τελευταίο χρόνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον Μάρτιο του 2019 την ΕΕ, με τον διοικητή της BoE, Mark Carney, να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι η πιθανότητα για Brexit χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι "δυσάρεστα υψηλή".