Γένοβα: Τουλάχιστον 35 νεκροί από την κατάρρευση οδογέφυρας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:41

Οδογέφυρα στον αυτοκινητόδρομο A 10, λίγο έξω από την Γένοβα κατέρρευσε το πρωί, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης με την ιταλική υπηρεσία άμεσης βοήθειας να κάνει λόγο για "δεκάδες νεκρούς".

Σύμφωνα με πηγές από την ιταλική πυροσβεστική, ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα ανέρχεται τουλάχιστον σε 35, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Η άσφαλτος υποχώρησε σε συνολικό μήκος 150 έως 200 μέτρων καταπλακώνοντας τους οδηγούς που περνούσαν από κάτω και ρίχνοντας στο κενό από ύψος 50 μέτρων εκείνους που ήταν πάνω στην γέφυρα Morandi.

Η κατάρρευση έγινε υπό συνθήκες ισχυρότατης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, "υπάρχουν αυτοκίνητα και άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια", ενώ στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια, που μπορεί να υπέστησαν σοβαρές ζημιές.



Καραμπινιέροι, αστυνομικοί, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυροσβέστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί εξαιτίας της κατάρρευσης.





Στον κεντρικό θάλαμο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Ντανίλο Τονινέλι. Όπως δήλωσε ο τελευταίος, σε μήνυμά του στο Twitter, παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία "αυτό που φαίνεται πως είναι μια τεράστια τραγωδία".

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν δεκάδες διασώστες να δραστηριοποιούνται γύρω από συντρίμμια φορτηγών και αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που έπεσαν στο κενό από ύψος 50 μέτρων. Στο σημείο έχουν καταφθάσει και ομάδες διασωστών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διεύθυνση της Πυροσβεστικής της Γένοβας, η γέφυρα κατέρρευσε σε μεγάλο μέρος πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Τα συντρίμμια της άγγιξαν επίσης ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που βρίσκεται από κάτω, όμως φαίνεται πως έχει πληγεί μόνο ο χώρος στάθμευσης του εργοστασίου. Το εργοστάσιο ήταν άδειο, καθώς είναι παραμονή της αργίας της 15ης Αυγούστου -- βρισκόταν εκεί μόνο μια ομάδα συντήρησης.

Έργα ανακαίνισης είχαν γίνει το 2016 στη γέφυρα, η οποία είχε εγκανιασθεί το 1967 και έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρο. Η εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία της ανακοίνωσε πως, όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, εκτελούνταν έργα ενίσχυσης των θεμελίων της, προσθέτοντας πως η γέφυρα βρισκόταν υπό διαρκή παρακολούθηση.

Ο αυτοκινητόδρομος που διέρχεται από την οδογέφυρα είναι μια σημαντική αρτηρία προς την Ιταλική Ριβιέρα και τη νότια ακτή της Γαλλίας. Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια γύρω από τη Γένοβα έχουν διακοπεί.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia πως είδε "οκτώ ή εννέα" οχήματα πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσης, την οποία περιέγραψε σαν "σκηνή από την Αποκάλυψη".

"Πρόκειται για τεράστια τραγωδία" δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Λουίτζι Ντι Μάιο. "Μεταβαίνω άμεσα στην περιοχή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε, με ειλικρίνεια, κοντά στις οικογένειες των θυμάτων", πρόσθεσε.

Από το γραφείο του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε ανακοινώθηκε πως ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Γένοβα και θα παραμείνει εκεί αύριο. Η υπουργός Άμυνας Ελιζαμπέτα Τρέντα δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να παράσχει ανθρώπους και οχήματα για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Atlantia, της εταιρείας διοδίων που εξασφαλίζει τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, ανεστάλη αφού σημείωσαν πτώση 6,3% μετά την είδηση για την κατάρρευση.

Μήνυμα συμπαράστασης μέσω Twitter απηύθυνε, στα αγγλικά και στα ιταλικά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

My heart and thoughts are in #Genoa with all the victims, their families and loved ones.