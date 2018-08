Σιάτλ: Συντριβή κλεμμένου αεροσκάφους

Συναγερμός σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν ένα αεροσκάφος Horizon Air Q400, της εταιρείας Alaska Airlines, απογειώθηκε χωρίς άδεια. Υπεύθυνος αυτής της πράξης φέρεται να ήταν ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος το απογείωσε χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Το αεροσκάφος λίγη ώρα αργότερα συνετρίβη.

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk