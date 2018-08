Εντολή Τραμπ να διπλασιαστούν οι δασμοί στις τουρκικές εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:10

Ραγδαία είναι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Λίγα λεπτά αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ολοκλήρωσε την ομιλία του ενώπιον τουρκικού ακροατηρίου όπου κάλεσε τους πολίτες να πουλήσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και να αγοράσουν τουρκικές λίρες, ήρθε η απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντοναλντ Τραμπ μέσω twitter.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ότι "ενέκρινα μόλις τον διπλασιασμό των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο για την Τουρκία καθώς το νόμισμά τους, η τουρκική λίρα, υποχωρεί ραγδαία έναντι του πολύ ισχυρού μας δολαρίου!

(οι δασμοί τώρα) Στο αλουμίνιο θα διαμορφώνονται στο 20% και για το χάλυβα στο 50%. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή!".

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!