Σκέψεις Μασκ για έξοδο της Tesla από το Χρηματιστήριο - Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.01

Στην αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Tesla προχώρησε η επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), μετά την αναστάτωση που προκάλεσε tweet του CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, στο οποίο ο ίδιος δήλωνε ότι εξετάζει την έξοδό της από το Χρηματιστήριο.

"Εξετάζω την πιθανότητα να βγάλω την Tesla από το Χρηματιστήριο στα 420 δολάρια. Χρηματοδότηση εξασφαλισμένη", έγραψε ο CEO της εταιρείας.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, με νέα tweets του, άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται απλά για σκέψεις, αλλά για επεξεργασμένο σχέδιο εξόδου.

"Η ελπίδα μου είναι όλοι οι επενδυτές να παραμείνουν στην Tesla ακόμη και εκτός χρηματιστηρίου. Θα δημιουργούσα fund ειδικού σκοπού προκειμένου να επιτρέψω στον καθένα να μείνει δίπλα στην Tesla", σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ πρόσθεσε ότι οι μέτοχοι θα μπορούσαν είτε να πουλήσουν στην τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή είτε να διατηρήσουν τις μετοχές τους και μετά την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment.