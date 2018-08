Μπολόνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί από μεγάλη έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18.04

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 έχουν τραυματιστεί από μεγάλη έκρηξη η οποία σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα κοντά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια, στην Ιταλία, στον αυτοκινητόδρομο Α14, στην περιοχή Borgo Panigale, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Πρόκειται, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η έκρηξη προκλήθηκε από καραμπόλα με φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα και άλλα τρία ΙΧ. Με βάση τις πληροφορίες του ANSA, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται 11 καραμπινιέροι και δύο αστυνομικοί που κατηύθυναν την κίνηση στο σημείο μετά το τροχαίο και πριν σημειωθεί η έκρηξη.

Δυο από τους τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε ειδικό νοσοκομείο για τη θεραπεία των εγκαυμάτων.

Η σύγκρουση προκάλεσε και την έκρηξη αυτοκινήτων σε διπλανή αντιπροσωπεία, ενώ η όλη περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό, μαύρο καπνό.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει διακοπεί, και στο σημείο του δυστυχήματος σπεύδουν οχήματα της πυροσβεστικής. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και οδογέφυρα δίπλα στην οποία σημειώθηκε η καραμπόλα.

BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. We're told the fire occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/ccARuMkn3r

— Joe Kelley (@talkradiojoe) 6 Αυγούστου 2018

A14 #bologna ma che disastro é??? pic.twitter.com/wtFbK9z5qx

— Mattefloxacin88 (@mattefloxacin88) 6 Αυγούστου 2018