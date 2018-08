Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον γιο του για τη συνάντηση με τη Ρωσίδα δικηγόρο

Στην παραδοχή ότι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος είχε συνάντηση με την Ρωσίδα δικηγόρο Νατάλια Βεσελνίτσκαγια, το 2016 στον πύργο Τραμπ με σκοπό να πάρει πληροφορίες για την τότε αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές Χίλαρι Κλίντον, προέβη μέσω twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζοντας ωστόσο για άλλη μία φορά ότι δεν ήταν ενήμερος για τη συνάντηση.

Συγκεκριμένα όπως έγραψε:

"(Πρόκειται για) ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις ότι ανησυχώ για τη συνάντηση που είχε ο υπέροχος γιος μου. Ντόναλντ, στον πύργο Τραμπ. Ήταν μια συνάντηση για να την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με έναν αντίπαλο, απόλυτα νόμιμο και γίνεται συνεχώς στην πολιτική - δεν οδήγησε πουθενά. Δεν γνώριζα (για τη συνάντηση)!".

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!