Δολοφονική επίθεση με drones κατά του Μαδούρο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07:59

"Σήμερα επιχείρησαν να με δολοφονήσουν", δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Κολομβίας Μανουέλ Σάντος ότι βρίσκεται πίσω από την "επίθεση" που διαπράχθηκε με drones που έφεραν εκρηκτικά σε μια στρατιωτική παρέλαση της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς.

Ο επικεφαλής του κράτους τόνισε ότι οι "χρηματοδότες" αυτής της επίθεσης βρίσκονται στις ΗΠΑ και ζήτησε τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

#Venezuela: Nicolas Maduro survives '#assassination attempt' *via @PressTV



7 National Guard soldiers were injured after explosions interrupted Venezuelan President #NicolasMaduro mid-speech during a military event in Caracas, Saturday. pic.twitter.com/waWA5tSzL6