Τραμπ σε Κιμ Γιονγκ Ουν: Ανυπομονώ να ξανασυναντηθούμε

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter ότι ανυπομονεί να συναντηθεί ξανά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν "σύντομα" και τον ευχαρίστησε διότι η χώρα του παρέδωσε στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λείψανα 55 αμερικανών στρατιωτικών, πεσόντων στον Πόλεμο της Κορέας (1950-53), που επαναπατρίστηκαν επίσημα σε μια τελετή την Τετάρτη σε στρατιωτική βάση στη Χαβάη.

"Σ' ευχαριστώ στον πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν διότι τήρησες τον λόγο σου & άρχισες τη διαδικασία να στείλεις σπίτι τα λείψανα των σπουδαίων και αγαπημένων αγνοούμενων πεσόντων μας! Δεν με εξέπληξε καθόλου που έκανες αυτή την ευγενική πράξη", έγραψε ο Τραμπ.

"Επίσης, ευχαριστώ για το ωραίο σου γράμμα, ανυπομονώ να σε ξαναδώ σύντομα!", συμπλήρωσε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!